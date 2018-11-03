Ханю лидирует после короткой программы на "Гран-при" в Хельсинки, Лазукин - пятый, Коляда - шестой

На "Гран-при" по фигурному катанию в Хельсинки (Финляндия) лучший результат в короткой программе показал японец Юдзуру Ханю. Он набрал 106,69 балла.

Второе место занимает чех Михал Бржезина (93,31). На третьей позиции китаец Цзинь Боян (85,97). Россиянин Андрей Лазукин показал пятый результат (82,54), а его соотечественник Михаил Коляда на шестой позиции (81,76).

Фигурное катание

Хельсинки (Финляндия)

"Гран-при"

Мужчины

Короткая программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) - 106,69

2. Михал Бржезина (Чехия) - 93,31

3. Цзинь Боян (Китай) - 85,97

4. Ча Чун Хван (Корея) - 82,82

5. Андрей Лазукин (Россия) - 82,54

6. Михаил Коляда (Россия) - 81,76