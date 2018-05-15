Голландия предложила повысить возраст перехода во взрослое катание

Федерация конькобежного спорта Нидерладов внесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение об увеличении минимального возраста для участия в соревнованиях с 15 до 17 лет. Об этом сообщил гооландский судья Ерун Принс в своем Твиттере.

"Мы внесли срочное предложение на конгресс ISU в Севилье об увеличении возраста перехода спортсменов во взрослое катание до 17 лет", – написал Принс.

Организация предполагает внесение изменений с сезона-2020/21, чтобы спортсменам, выступающим во взрослых стартах сейчас, не пришлось возвращаться в юниоры.

Конгресс ISU, на котором будут рассматривать изменения в правилах, пройдет с 4 по 8 июня в Севилье.

На Олимпиаде в Пхенчхане золотую медаль в одиночном катании завоевала 15-летняя россиянка Алина Загитова. Она же стала победительницей чемпионата Европы-2018.