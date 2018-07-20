Алена Савченко – о смерти Дениса Тена: "Нет слов, только слезы"

Олимпийская чемпионка 2018 года, представительница Германии Алена Савченко в Инстаграме высказалась о гибели 25-летнего казахстанского фигуриста Дениса Тена. Накануне, 19 июля, бронзовый призёр Игр-2014 скончался в результате ножевого ранения.

"Не могу поверить. Даже не хочу. Почему? Просто нет слов, только слезы, – написала Савченко. – Денис Тен, ты был одним из самых хороших людей, которых я когда-либо встречала. Я не могу поверить, что такое случилось с тобой. Память о тебе будет жить вечно, а мы будем всегда любить тебя".

Тен, которому было 25 лет, являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Игр-2014 в Сочи он становился серебряным и бронзовым призером на чемпионатах мира в 2013 и 2015 годах соответственно.

Публикация от Aljona Savchenko (@aljonasavchenko) 19 Июл 2018 в 6:20 PDT

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