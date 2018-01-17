Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Москве

Испанец Хавьер Фернандес занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Москве. Более 12 баллов ему уступил россиянин Дмитрий Алиев.
Третье место занимает Денис Васильев из Латвии, четвертое - Михаил Коляда из России. Еще один россиянин Александр Самарин - девятый.
Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 19 января.
Москва (Россия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Короткая программа
1. Фернандес (Испания) - 103,82
2. АЛИЕВ (Россия) - 91,33
3. Васильев (Латвия) - 85,11
4. КОЛЯДА (Россия) - 83,41
5. Хендрикс (Бельгия) - 78,56
6. Риццо (Италия) - 78,26…
9. САМАРИН (Россия) - 74,25
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2017-2018/events/1982_23_0/
shpasic
армейский (по правилам СЭ для "бразильского языка") должен писаться как Мариу Фернандез.
18:18
Garik new
Эх, Мишаня...
17:41
4rfv5tgb
По заголовку подумал, что Мариу Фернандес в отпуске фигурным катанием занялся...
17:37