Фернандес выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Москве

Испанец Хавьер Фернандес занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Москве. Более 12 баллов ему уступил россиянин Дмитрий Алиев.

Третье место занимает Денис Васильев из Латвии, четвертое - Михаил Коляда из России. Еще один россиянин Александр Самарин - девятый.

Произвольную программу мужчины покажут в пятницу, 19 января.

Москва (Россия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Короткая программа

1. Фернандес (Испания) - 103,82

2. АЛИЕВ (Россия) - 91,33

3. Васильев (Латвия) - 85,11

4. КОЛЯДА (Россия) - 83,41

5. Хендрикс (Бельгия) - 78,56

6. Риццо (Италия) - 78,26…

9. САМАРИН (Россия) - 74,25