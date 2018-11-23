Евгения Медведева: "Я поменяла все в моей жизни"

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что поменяла все в своей жизни. 19-летняя спортсменка после Олимпиады-2018 ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

- Я говорю по-русски только с моей мамой, бабушкой и двумя моими друзьями, - приводит РИА Новости слова Медведевой. - С одним из этих друзей мы говорим наполовину на русском, наполовину на английском. Я поменяла все в моей жизни. Может быть, я привыкла к этому, но еще не полностью.

В пятницу Медведева представила короткую программу на этапе "Гран-при" во Франции. Она набрала 67,55 балла и занимает промежуточное третье место.

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