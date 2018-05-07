Евгений Плющенко: "У Медведевой с Орсером может получиться очень хороший результат"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко допускает, что обладательница двух серебряных медалей Игр-2018 Евгения Медведева сможет добиться хороших результатов под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Ранее 18-летняя фигуристка ушла от Этери Тутберидзе, под руководством которой работала с 2007 года.

– К этому надо отнестись адекватно, нормально, значит, спортсменка посчитала, что ей будет комфортнее тренироваться у другого тренера, – цитирует ТАСС Плющенко. – Не исключаю, что может получиться очень хороший результат. Женя настроена на большую, долгую работу, на еще четырехлетие.

Орсер – хороший тренер. Все-таки он воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, Хавьера Фернандеса. При этом они к моменту прихода к Орсеру были готовыми спортсменами.

Конкуренция в российской женской сборной по фигурному катанию стопроцентно продолжится. У нас сейчас такие талантливые девчонки, там очень много девочек, с девочками сейчас все в порядке, у нас с мальчишками не все здорово.

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