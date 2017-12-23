Елизавета Туктамышева: "Не расстраиваюсь из-за непопадания на Олимпиаду. Иду дальше"

Фигуристка Елизавета Туктамышева, которая стала седьмой на чемпионате России, подчеркнула, что не собирается заканчивать карьеру.

– Я допустила одну грубую ошибку, и одну помарку после каскада, но в целом осталась довольна, – сказала Туктамышева. – Мне показалось, что общее впечатление было неплохим – все остальные элементы удалось сделать чистенько.

– Что сегодня не получилось?

– Сделала каскад "два-три" вместо положенного "три-три, тулуп-тулуп". Это была единственная ошибка в программе. И немного неуверенно начала с каскада. На разминке не могла почувствовать тройной лутц, поэтому зашла очень сильно, чтобы его сделать.

– Остается грусть по поводу Олимпиады? Из-за того, что видимо не получится поехать в Пхенчхан?

– Я была готова к такой позиции. Не расстраиваюсь, иду дальше.

– Что говорил тренер по поводу чемпионата России?

– Откататься для себя, достойно. Уже многое было завоевано. Осталось только для себя кататься, с душой. Конкретных задач не было.

– Какие планы на будущее?

– Будем кататься. Заканчивать никто не собирается. Хочется найти комфорт предстартового состояния. Сделать более стабильными все элементы, не упускать возможность сделать тройной аксель. Все возможно. Просто сейчас наступают маленькие девочки. Я сама помню, как была маленькой и как мне все давалось легко. Поколения будут сменяться, а моя задача просто кататься.

– Вы не в шоке от молодого поколения, которое так и прет?

– Нет, не в шоке. Сама делала эти элементы с самого раннего детства. Знаю, что они не такие уж и сложные. За счет конкуренции вырабатывается стабильность.

– Нет варианта усложнить программу?

– Думала об этом, но мы займемся улучшениями в следующем сезоне. Сейчас не хочется ничего менять. Хочется просто накатывать программу и с каждым разом делать все более с душой.

– После Китая создалось впечатление, что несправедливо низкие оценки подкосили вас. Это правда?

– Не то, чтобы подкосили. Могла понять, почему мне поставили такие баллы. Не сильно расстраивалась, было больше радости от хорошего проката, чем расстройства от баллов. Живем один раз, хочется получать больше удовольствия, а не расстраивать себя ненужной информацией и ненужными эмоциями. (Екатерина БЕСПАЛОВА)