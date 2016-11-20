Елена Радионова: "Я не страдаю проблемой недокрутов"

Победительница "Гран-при" Китая Елена Радионова отметила, что в ее выступлении были мелкие недочеты, над которыми необходимо работать. По словам российской фигуристки, успех на Cup od China придал ей уверенности в себе.

– Была очень рада, что чисто откатала программы, – приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России слова Радионовой. – Были мелкие недочеты, над которыми надо еще работать. Но больше всего довольна результатом, что смогла себе доказать, что могу и способна бороться.

– Когда вы прыгаете, сами чувствуете, докручен прыжок или нет?

- Знаете, я не страдаю проблемой недокрутов. С самого начала мы все правильно учили. Значит, надо делать еще чище и лучше.

– Это ваша четвертая золотая медаль на этапах "Гран-при". Как расцениваете именно эту победу?

– Пока тяжело так с ходу рассуждать. Но я расцениваю это выступление как шаг к финалу. Перед соревнованиями я ставила перед собой задачу просто чисто прокататься, так как смотрела дальше, на перспективу. Я приехала с настроением показать чистые прокаты. Конечно, хотелось выиграть. И эта медаль придала мне уверенности.