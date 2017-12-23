Елена Радионова: "Своих детей скорее отдам в танцы на льду - не хочу, чтобы много падали"

Российская фигуристка Елена Радионова подчеркнула, что ее мама оказывает ей серьезную поддержку в карьере. Также спортсменка, занявшая сегодня десятое место на чемпионате России, заявила, что опасается отдавать детей в фигурное катание из-за большого количества падений.

- Расскажите, как ездили с мамой на турнир в Шанхае.

- Мама и сейчас со мной. Получилось так, что мой тренер Елена Буянова не смогла поехать со мной и спросила с кем бы я хотела отправиться в Китай. Я ответила, что поехала бы с мамой. С ней мне комфортно.

- Мама разбирается в фигурном катании?

- Прыжки она различает. Мама - мой самый главный критик. Может на тренировку прийти, разобрать выступление. В нужный момент поддержит, в нужный - поругает.

- Какую установку дает мама?

- Вы немножко путаете маму с тренером. Тренер - главный человек в жизни спортсмена. Мама никогда не будет влезать в этот процесс, настраивать перед стартом. Может только подсказать, а все основное делает Елена Германовна.

- Были моменты, когда мама заставляла заниматься фигурным катанием?

- В жизни любого спортсмена наступают такие моменты, когда хочется все бросить. Я читала много книг и смотрела много фильмов про известных спортсменов. У многих их них мамы и папы сыграли важную роль в карьере, заставили продолжать. Слабость бывает у всех и каждый родитель должен сделать этот "пинок" своему ребенку. Моя мама - не исключение.

- Отдадите своих будущих детей в фигурное катание?

- Скорее в танцы на льду. Не хотела бы, чтобы они много падали. Знаю, насколько это больно и какие травмы бывают. В танцах все лояльнее. Главное, разглядеть у ребенка талант, понять, что у него получается лучше всего. Часто замечаю, что дети занимаются не своим делом, что у них лучше получилось бы в другом. Задача каждого родителя направить ребенка в нужное русло. Конечно, я хотела бы, чтобы мои дети занимались спортом, а каким - покажет жизнь.

- Какие у вас эмоции от пребывания в Петербурге?

- Мне очень комфортно тут находиться. Мы с мамой даже немножко прогулялись, когда было время. С радостью бы приехала сюда на экскурсию, походила бы по музеям. Заметила, что в Москве очень быстрый темп жизни - все куда-то бегут, миллион дел. В Петербурге все спокойнее. Мне это нравится. Возможно, в будущем он станет моим городом. Мне и в Москве хорошо, я привыкла всегда куда-то бежать и не успевать, но здесь мне очень комфортно и очень красиво!

- И темно...

- Да, бывает темно, но я влюбилась в этот город. (Сергей ЯРЕМЕНКО)