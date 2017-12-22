Джонатан Гурейро: "Перед нами снялись Кацалапов и Синицина. Это легкий стресс"

Фигурист Джонатан Гурейро, выступающий на чемпионате России в паре с Тиффани Загорски, отметил, что испытал легкий стресс после того, как пара Кацалапов/Синицина снялась с соревнований из-за травмы. Благодаря этому Загорски и Гурейро заняли третье место, набрав 175,78 балла.

– Мы настраивались, понимая, что будет тяжело, но мы справились со своей задачей, – цитирует ТАСС Гурейро. – Программа получилась чистой, мы довольны. Перед нами снялись Кацалапов и Синицина, это наши товарищи по команде, по сборной, друзья. Стараешься не обращать внимания на такие вещи, но все равно это легкий стресс, но надо было делать лучший прокат, несмотря на это.

Мы говорим о местах, но это всегда второстепенно. Наша задача всегда улучшать результат и кататься хорошо. Поскольку нам обычно не удаются два старта – контрольные прокаты и чемпионат страны, так складывается.