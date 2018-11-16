Дробязко о короткой программе Загитовой: "Это просто волшебно! Идеально"

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко прокомментировала "СЭ" успех 16-летней Алины Загитовой в короткой программе на московском этапе "Гран-при". Сегодня российская фигуристка набрала 80,78 балла, обновив же свой мировой рекорд.

– Это было просто волшебно. Если кто-то может критиковать Загитову, то точно не я, – сказала Дробязко. – При таком прокате делать это не хочется, да и неуместно. У Алины все вышло прекрасно: катание, эмоциональность, техника, постановка программы, платье – просто нет слабого места. Идеально.

– Остается не завалить произвольную программу в субботу.

– Буду ждать с легким сердцем, потому что вижу, в какой Алина форме. После ее безупречного катания такое ощущение, что Загитовой ничего не страшно. Она прямо звенит от своего нынешнего состояния. Алина должна быть спокойна, как и ее болельщики. (Арман Мкртчян)​

Прокат на рекорд. Загитова превзошла саму себя