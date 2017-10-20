Дмитрий Алиев: "Доволен своим выступлением в короткой программе на "Гран-при" в Москве"

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров-2017 и дебютант взрослых соревнований Дмитрий Алиев отметил, что доволен своим выступлением в короткой программе на российском этапе "Гран-при" в Москве. Фигурист набрал 88,77 балла и занимает третье место.

– Своим прокатом доволен, хотя были ошибки и помарки – например, четверной лутц показать не удалось, – сказал Алиев. – Но я чувствовал, что по подаче кое-чего не хватает. Когда начал кататься, увидел Максима Транькова и подумал, что катаюсь под музыку из его олимпийской программы. Ощущения от перехода во взрослые соревнования? Пока не непонятно, ведь была только короткая программа. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)

Напомним, что произвольная программа у мужчин пройдет в субботу, 21 октября.