Денис Тен скончался в больнице от ножевого ранения

Казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался в больнице в Алма-Аты, сообщает informburo.kz.

На Тена напали с ножом в Алма-Аты, он потерял три литра крови. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро.

Дениса Тена доставили в больницу в тяжёлом состоянии и экстренно отправили на операцию. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов.

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. На зимних Олимпийских играх 2014 года он завоевал бронзовую медаль.

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане