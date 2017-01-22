Анастасия Мишина: "Мы с Мирзоевым не сошлись характерами"

Действующая чемпионка России серди юниоров, победительница Финала юниорского "Гран-при" в парном катании Анастасия Мишина сообщила, что по окончании сезона расстанется со своим партнером Владиславом Мирзоевым. Мишина/Мирзоев, выступающие вместе с 2014 года, являются также действующими серебряными призерами юниорского чемпионата мира. Ранее Мирзоев разместил объявление о поиске новой партнерши.

- Объявление для меня было неожиданностью, но мы договорились о том, что до конца сезона мы докатываемся и, в принципе, расходимся, - цитирует "Р-Спорт" Мишину. - Мы не сошлись характерами, и вообще Владу нужна девочка поменьше меня, потому что тяжеловато ему. Он хотел бы видеть партнершу килограммов на 8 - 9 меньше, думаю, у меня вряд ли получиться похудеть настолько. Мой вес составляет в районе 46 килограммов.

У нас впереди соревнования, а дальше я буду искать партнера. Конечно, я не собираюсь заканчивать.