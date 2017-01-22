Анастасия Мишина: "Мы с Мирзоевым не сошлись характерами"

Действующая чемпионка России серди юниоров, победительница Финала юниорского "Гран-при" в парном катании Анастасия Мишина сообщила, что по окончании сезона расстанется со своим партнером Владиславом Мирзоевым. Мишина/Мирзоев, выступающие вместе с 2014 года, являются также действующими серебряными призерами юниорского чемпионата мира. Ранее Мирзоев разместил объявление о поиске новой партнерши.
- Объявление для меня было неожиданностью, но мы договорились о том, что до конца сезона мы докатываемся и, в принципе, расходимся, - цитирует "Р-Спорт" Мишину. - Мы не сошлись характерами, и вообще Владу нужна девочка поменьше меня, потому что тяжеловато ему. Он хотел бы видеть партнершу килограммов на 8 - 9 меньше, думаю, у меня вряд ли получиться похудеть настолько. Мой вес составляет в районе 46 килограммов.
У нас впереди соревнования, а дальше я буду искать партнера. Конечно, я не собираюсь заканчивать.
EdVVard
На счёт веса - это просто троллинг был))
18:05 22 января
spetrov
nikkon,я, конечно, тоже не специалист, но, насколько я знаю, там не так просто взять и изменить вес. Манеру катания надо менять исходя из элементарных законов физики и т.п. Впрочем, могу заблуждаться.
17:00 22 января
knyaz boltconskiy
Сначала подумал ,что про боксера...
16:35 22 января
nikkon
Ха! 46кг-пушинка! Куда тут еще худеть? Это партнеру железо надо было поворочить. Но..я в этом не специалист, может есть ньюансы. Конечно не стоит сдаваться! Только вперед! Найдете еще свою половинку! И в спорте, и в жизни! Удачи!
16:29 22 января