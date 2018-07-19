Алексей Ягудин - об убийцах Тена: "Пусть сдохнут эти твари, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в резкой форме прокомментировал новость о смерти казахстанца Дениса Тена. Бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался сегодня в возрасте 25 лет от ножевого ранения, полученного в драке с грабителями.

"Да простят меня люди, но это п...ц!!! Ушел не просто фигурист, а часть нас!!! Часть меня!!! Как?!! Зачем?!! Просто нет слов... Пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки", - написал Ягудин в Инстаграме.