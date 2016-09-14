Алексей Урманов: "Перед Липницкой задачи обязательно попасть в финал "Гран-при" не стоит"

Собеседников Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ стал тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой – Алексей Урманов.

– Чем и как вы собираетесь бороться с соревновательным страхом, о котором Юля уже не первый раз говорит в интервью? - вопрос Урманову.

– С этим можно бороться только одним – работой.

– А что с запланированным количеством стартов? Намерены ли вы, скажем, биться за право выступить в финале "Гран-при"?

– Конкретно такой задачи перед нами не стоит, тем более что соперницы у Юли и на американском, и на московском этапах серьезные. Для всех нас гораздо важнее, чтобы Юля откатала обе свои программы так, как мы хотим это видеть. В этом случае, кстати, результат может оказаться достаточно высоким и конкурентоспособным. Достаточным для того, чтобы претендовать на попадание в финал.

Полностью интервью Урманова