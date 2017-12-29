Алексей Рогонов: "Не думаю об окончании карьеры и смене тренера"

Фигурист Алексей Рогонов, выступающий в спортивной паре с Кристиной Астаховой, отметил, что у него всегда есть желание что-то изменить. Спортсмен также добавил, что не думает о смене тренера или завершении карьеры.

– Думаю ли я о смене тренера или завершении карьеры? У меня таких мыслей нет, – цитирует "Р-Спорт" Рогонова. – Конечно, лично у меня всегда есть желание что-то изменить, всегда есть своя позиция. Но тренер Артур Дмитриев у нас очень гибкий человек. Умеет слушать. С ним всегда можно поделиться какими-то мыслями, и ты будешь услышан. В любом случае бороться с трудностями лучше не в одиночку, а сообща. И я думаю, мы с командой справимся. Все будет в порядке.