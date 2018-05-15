Алексей Мишин: "В предложении голландской федерации есть здравое начало"

Тренер Алексей Мишин заявил, что предложение об увеличении минимального возраста для участия в соревнованиях имеет здравое начало. Однако специалист отметил, что перспективы принятия такого решения очень сомнительны.

Ранее Федерация конькобежного спорта Нидерладов внесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение увеличить минимаьный возраст с 15 до 17 лет.

- Я считаю, что в предложении голландской федерации есть здравое начало, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - Надо его обсуждать. Я не отношусь резко отрицательно к такому предложению, но я думаю, что перспективы одобрения данного предложения сомнительны. Мне так кажется.

Конгресс ISU, на котором будут рассматривать изменения в правилах, пройдет с 4 по 8 июня в Севилье.

На Олимпиаде в Пхенчхане золотую медаль в одиночном катании завоевала 15-летняя россиянка Алина Загитова. Она же стала победительницей чемпионата Европы-2018.

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