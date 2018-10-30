Алексей Мишин: "Раздевание Туктамышевой? Идея моя"

21-летняя Туктамышева впервые с 2014 года выиграла этап "Гран-при", опередив 15-летнюю японку Мако Ямаситу и двукратную серебряную призерку Олимпиады Евгению Медведеву.

- Да, безусловно после "Гран-при Канады" Туктамышева вернулась в элиту фигурного катания, - цитирует Мишина life.ru. - Сейчас создалась ситуация, когда сообщество фигурного катания ее рассматривает среди лидеров. Дальше Елизавета будет биться в Японии.

В России произвел фурор момент с раздеванием? Идея моя, да. Знаете, у нас во времена социализма говорили: секса нет, эротики нет, есть только воспроизводство себе подобных. Сейчас вообще очень многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет. Мужчины делятся на два типа – те, которые признаются, что им нравятся красивые девушки, и те, которые обманывают, говоря, что нет.