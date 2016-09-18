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Алексей Мишин: "Проблемы Туктамышевой с акселем не связаны со звездной болезнью"

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Тренер чемпионки мира и Европы-2015 Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин подчеркнул, что спортсменка не страдает звездной болезнью. По его мнению, спортсменке не удается выполнить тройной аксель из-за психологии и отчасти физиологии.

– Одна из версий, которая имеется у меня на этот счет, тесно связана с физиологией, - сказал Мишин. - Все остальные лежат в области психологии. Хотя это обычно взаимосвязано достаточно тесным образом. Но это совершенно точно не медные трубы, не звездная болезнь или что-то похожее. Если мы проанализируем то, что происходило после Олимпиады со спортсменами, которые блеснули в Сочи, у них тоже наблюдался аналогичный процесс. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полностью интервью Мишина

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