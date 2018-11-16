Александр Жулин о травле Транькова: "Максим не говорил о Загитовой ничего идиотского. Фанаты ведут себя отвратительно"

Чемпион мира по фигурному катанию-1993, известный тренер Александр Жулин высказал "СЭ" свое мнение по поводу нападок на двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который стал жертвой травли в Инстаграме со стороны фанатов Алины Загитовой.

Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно.

– Не думаю, что Траньков произнес что-то сверхъестественное, – говорит Жулин. – Сказал абсолютно нормальные вещи. О том, что Загитова была лидером сезона, но многие люди свои ожидания связывали с Медведевой. Он ничего идиотского не говорил. Просто фанаты ведут себя отвратительно. (Арман Мкртчян)