Александр Самарин: "Наполовину реализовал свои возможности на чемпионате России"

Россиянин Александр Самарин после чемпионата России, который прошел в Санкт-Петербург, отметил, что ждал от себя совершенно другого результата. Спортсмен также добавил, что наполовину реализовал свои возможности на ЧР.

– Чего-то сегодня не хватило, точного определения этому прокату нет, – цитирует ТАСС Самарина. – Ехал сюда с хорошим настроением, ждал от себя совершенно другого проката, но выполнил свою задачу лишь на пятьдесят процентов. Болейте, поддерживайте, постараюсь не расстроить на чемпионате Европы. Я просто хотел хорошо откататься и не думал о том, что выступаю на чемпионате России перед Играми.

Напомним, что Самарин занял второе место на чемпионате России. Победителем стал Михаил Коляда, бронзу завоевал Дмитрий Алиев.