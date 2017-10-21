Александр Коган: "У ISU нет опасений относительно проведения чемпионата Европы в Москве"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подчеркнул, что Международный союз конькобежцев (ISU) не имеет никаких опасений относительно проведения чемпионата Европы 2018 года по фигурному катанию в Москве.

В столице России во дворце спорта "Мегаспорт" проходит этап "Гран-при", который завершится в воскресенье. Напомним, что чемпионат Европы 2018 года пройдет с 15 по 21 января.

– Мнения только положительные, все представители ISU, которые здесь находятся, отзываются об организации нашего турнира, как одной из лучших в мире, – приводит ТАСС слова Когана. – У ISU нет никаких опасений относительно проведения чемпионата Европы. У представителей ISU нет к нам вопросов по этому поводу.