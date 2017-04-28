Александр Горшков: "За последние два года произошел резкий скачок в мужском одиночном катании"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подвел итоги выступления отечественных спортсменов в минувшем сезоне, отметив обострившуюся конкуренцию у мужчин.

– Сезон предолимпийский, и он был очень важен для нас, – сказал Горшков. – Подводя его итоги, надо вспомнить основные международные старты. Сезон начался с этапов "Гран-при", на шести из них наши фигуристы завоевали семнадцать медалей, в том числе шесть золотых. Столько же медалей было в сезоне-2013/14. В финале "Гран-при" – два золота в четырех видах программы. Во второй раз победила Женя Медведева. Тарасовой и Морозову удалось опередить конкурентов.

Чемпионат мира имел особое значение. Мы завоевали одно золото и одну бронзу. Повторили результат предыдущих двух лет. В 2013-м было золото в парном катании и бронза в танцах. Сейчас немного по-другому. Но в этом году медали завоевали только шесть стран, раньше (на прошлом чемпионате мира. – Прим "СЭ") их было восемь. Борьба обостряется. За последние два года произошел резкий скачок в мужском одиночном катании. Четверные прыжки уже исполняют несколько спортсменов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)