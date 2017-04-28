Александр Горшков: "Один из вариантов для предолимпийского сбора - японская Ниигата"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, как и где спортсмены будут готовиться к Олимпиаде -2018.

– Это серьезный вопрос, – сказал Горшков. – С Пхенчханом у нас есть разница во времени. Мы рассматриваем разные возможности. Например, такой вариант: чтобы вся сборная на заключительном этапе подготовки была где-то близко к Пхенчхану, в месте, где бы с Кореей совпадали часовые пояса. Не исключено, что это будет японский город Ниигата. Если там будет вся сборная, то как минимум нужен один полностью загруженный каток.

Возможно, заезд будет ступенчатым, чтобы спортсменам не находиться долго в олимпийской деревне. Это психологически сложно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)