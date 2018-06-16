Черемисинов - чемпион Европы!

Российский рапирист Алексей Черемисинов выиграл золото чемпионата Европы по фехтованию. Соревнования проходят в сербском городе Нови-Сад.



В субботнем финале Черемисинов со счетом 15:14 победил итальянца Даниэле Гароццо.

Черемисинов стал двукратным чемпионом Европы в индивидуальных соревнованиях, ранее он выигрывал золото на европейском первенства 2012 года.



В 2016 году россиянин завоевал командное золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и чемпионате Европы. В 2014 году Черемисинов стал чемпионом мира.