14:34 | ДОПИНГ

Власенко уверен, что Россия должна поднимать вопрос о терапевтических исключениях ради своих спортсменов

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Президент Российской федерации прыжков в воду, президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко подчеркнул, что в рамках борьбы с допингом российская сторона обязательно должна поднимать вопрос о терапевтических исключениях (TUE).

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА, из которых следует, что агентство разрешало ряду известных спортсменов применять запрещенные препараты по терапевтическим исключениям (TUE).

- Очень полезны нам такие встречи и работа этой комиссии. С огромным уважением отношусь к работе Виталия Смирнова, - приводит "Р-Спорт" слова Власенко. - Но нужно решать и проблемы с терапевтическими исключениями на мировом уровне, а то сегодня мы попадаем в ситуацию, когда наши чистые спортсмены соревнуются с "аллергиками", которые употребляют всю таблицу Менделеева.

Нужно уравнять шансы, чтобы такие сборные, как США и Великобритания, в сторону которых порой ВАДА даже не смотрит, не имели никаких преимуществ перед нашими. Или, как правильно сказал Владимир Владимирович на президентском совете, пусть спортсмены, у которых проблемы со здоровьем, соревнуются отдельно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161130/1112998386.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДОЗВОН ГУБЕР

Ну какие "терап. исключения" возможны в нашей насквозь спорт--коррупционной стране???? ОНИ СРАЗУ превратяться в терап. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ !!!!!

14:57

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