Александр Лукашенко: "Мы должны быть готовы противостоять безосновательному давлению в борьбе с допингом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране необходимо ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. При этом он потребовал от чиновников научиться противостоять безосновательному давлению под предлогом борьбы с допингом.

- Нам надо ужесточать наказание за такие нарушения, но это только одна часть проблемы. Другая - мы должны быть готовы грамотно противостоять безосновательному давлению, - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. - Поймите, каждый допинговый камень в наш огород больше не рассматривается как единичный случай. Все пытаются сложить это в систему. Как сделали с Россией. А значит, мы должны быть умнее, прозрачнее, чтобы никто не усомнился в нашей чистоте.

Глава государства напомнил, что в употреблении допинга обвинялись белорусские тяжелоатлеты и гребцы. Последним не удалось доехать до Олимпиады в Рио.

- А ведь это были потенциальные медали. Зная всю ситуацию, нужно было сработать на упреждение, - продолжил Лукашенко. - Часть претензий Международного олимпийского комитета удалось снять, но глобально, как выяснилось, федерации не готовы защищать себя. Там не знают ни международных процедур, ни что делать в экстренной ситуации. А ведь мы говорили об этом на прошлом собрании.

Сейчас никому не нужны доказательства. Нужен только повод. Действует принцип: накажем, а разбираться будем потом. И, наконец, банальное отсутствие дисциплины. Наши проблемы в гребле и тхэквондо - во многом результат безалаберности и расхлябанности. Мы направляемся на зарубежные сборы, а элементарные правила собственной безопасности не соблюдаем.