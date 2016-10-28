Virtus.Pro – в плей-офф закрытых квалификаций к The Boston Major

Российский коллектив Virtus.Pro одержал очередную победу в рамках группового турнира закрытой квалификации к основному этапу The Boston Major. На этот раз "медведи" уверенно переиграли шведскую команду Alliance. Эта победа стала уже шестой для Virtus.Pro в семи матчах. Таким образом, россияне обеспечили себе выход в плей-офф закрытой квалификации, где четыре команды разыграют две путевки в Бостон.

Помимо Virtus.Pro, шансы на выход в плей-офф сохраняют Team Secret, Team Liquid, Ad Finem. Imperial, Vega Squadron и Fantastic Five. Напомним, что основной этап турнира с призовым фондом 3 миллиона долларов пройдет в США с с 3 по 10 декабря. В соревнованиях примут участие 16 коллективов из четырех регионов – Китая, Европы, Юго-Восточной Азии и Америки. Ранее Valve определила список из восьми команд, получивших прямые приглашения на турнир.