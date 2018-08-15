Virtus.pro стартовала с победы на The International 2018

Состав по Dota 2 российской организации Virtus.pro взял верх над американской OpTic Gaming в первом туре чемпионата мира в данной дисциплине – The International 2018. Матч завершился со счетом 2:0. Благодаря этой победе "Медведи" делят первую строчку группы B вместе с американской VG.J Storm.

Всего в турнире принимают участие 18 команд. В плей-офф пройдут по восемь участников из обеих групп, при этом по четыре сильнейших коллектива начнут выступление в верхней сетке. Финальную стадию первенства примет "Роджерс Арена" в Ванкувере. Призовой фонд составляет 24,4 миллиона долларов.