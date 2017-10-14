Valve отменила монополию на трансляции

Valve изменила правила трансляций турниров по Dota 2 категории "майнор" и "мэйджор". Таким образом, компания-разработчик отметила монополию студий на трансляции. Как сообщает официальный сайт игры, теперь освещать соревнования сможет любой желающий. Для этого достаточно соблюсти определенные правила.

В частности, стример не должен иметь коммерческих целей или конкурировать со студиями. Им будет запрещено рекламировать спонсоров, а также использовать контент официальной трансляции. Согласно официальному заявлению, Valve хочет удовлетворить запросы всех зрителей.

И тех, которые предпочитают официальные трансляции от организаторов, и тех, кто отдает предпочтение определенным стримерам.