В Киеве стартовал финал первого "майнора" по Dota 2 между Team Liquid и Mineski

В Киеве стартовал финал первого турнира категории "майнор" по Dota 2. В решающем матче SL i-League Invitational Season 3 встретятся филиппинская Mineski и европейская Team Liquid, являющаяся действующим чемпионом мира. В полуфинале "Ликвид" взяла верх над Team Secret, а "Минески" оказалась сильнее complexity. Украинская Natus Vincere не смогла выйти в плей-офф.

Турнир категории "майнор" проходит в Киеве с 12 по 15 октября. Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов. Кроме того, на нем разыгрываются 300 рейтинговых очков, необходимых для попадания на The International 2018.

Киев (Украина)

SL i-League Invitational Season 3

Плей-офф

Полуфинал

Team Liquid – Team Secret – 2:0

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