Team Ukraine пробилась на региональную квалификацию WESG в Барселоне

Коллектив Team Ukraine, в состав которого входят три представителя российской Virtus.pro, занял первое место на квалификации в Украине к предстоящему World Electronic Sports Games 2017. Благодаря этой победе Team Ukraine завоевала квоту на финальный этап отборов европейского региона в Барселоне.

В нем примут участие сильнейшие команды 20-ти стран региона. Они разыграют 92 тысячи долларов призовых и 12 путевок на мировой финал WESG в Китае. Призовой фонд финальной стадии первенства составляет более 4,5 миллиона долларов.

В состав Team Ukraine входят Владимир "No[0]ne" Миненко, Илья "Lil" Ильюк, Иван "Artstyle" Антонов (все – Virtus.pro), Роман "Resolut1on" Фоминок (OG), Андрей "Ghostik" Кадык (Team Empire). Напомним, в турнире могут принять участие только национальные команды.