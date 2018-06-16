Team Spirit вылетела с первых открытых квалификаций на The International 2018

Team Spirit проиграла Double Dimension в 1/4 финала первой открытой квалификации на The International 2018. Счет встречи – 1:2. "Драконы" смогут еще раз попробовать пробиться в закрытый этап отборочных для СНГ. Вторая открытая квалификация пройдет с 16 по 17 июня.

The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада). В турнире примут участие 18 команд, 10 из которых определятся по результатам региональных квалификаций. На сегодняшний момент призовой фонд предстоящего чемпионата мира составляет более 14 миллионов долларов.

The International 2018

Первая открытая квалификация

СНГ

1/4 финала

Team Spirit – Double Dimension – 1:2