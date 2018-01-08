Team Secret победила на "майноре" в Вашингтоне

Team Secret стала чемпионом Captains Draft 4.0. В финале была переиграна китайская Vici Gaming. Решающий матч прошел в формате best-of-5 и закончился со счетом 3:2. На 3-4 месте расположились европейская OG и филиппинская Mineski. Обладатель единственной квоты от СНГ – российская Team Empire – покинула чемпионат на стадии четвертьфинала.
Соревнование категории Minor прошло в Вашингтоне (США) с 4 по 7 января. Восемь команд разыграли 300 тысяч долларов и 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Триумфатору первенства достались 108 тысяч долларов и 150 очков DPC. Финалисту - 69 тысяч долларов и 90 очков DPC.
Отметим, что Captains Draft 4.0 является единственным турниром, где участники могут выбирать из ограниченного числа персонажей.
Вашингтон (США)
Captains Draft 4.0
Плей-офф
Финал
Team Secret (Европа) – Vici Gaming (Китай) – 3:2