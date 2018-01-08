Team Secret победила на "майноре" в Вашингтоне

Team Secret стала чемпионом Captains Draft 4.0. В финале была переиграна китайская Vici Gaming. Решающий матч прошел в формате best-of-5 и закончился со счетом 3:2. На 3-4 месте расположились европейская OG и филиппинская Mineski. Обладатель единственной квоты от СНГ – российская Team Empire – покинула чемпионат на стадии четвертьфинала.

Соревнование категории Minor прошло в Вашингтоне (США) с 4 по 7 января. Восемь команд разыграли 300 тысяч долларов и 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира. Триумфатору первенства достались 108 тысяч долларов и 150 очков DPC. Финалисту - 69 тысяч долларов и 90 очков DPC.

Отметим, что Captains Draft 4.0 является единственным турниром, где участники могут выбирать из ограниченного числа персонажей.

Вашингтон (США)

Captains Draft 4.0

Плей-офф

Финал

Team Secret (Европа) – Vici Gaming (Китай) – 3:2