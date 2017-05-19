Team Secret переиграла Na`Vi в финале квалификации на московский EPICENTER

Сегодня определился последний победитель региональной квалификации на турнир EPICENTER: Moscow. Представляющая Европейский Союз Team Secret переиграла украинскую Natus Vincere в финале отборочных соревнований в Европе. Счет встречи – 2:0. Ранее филиппинская Clutch Gamers победили в Юго-Восточной Азии, Thunderbirds стала обладателем квоты от Северной Америки, а LGD.Forever Young оказалась сильнейшей в Китае.

LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в московской арене "ВТБ Ледовый Дворец". СНГ-регион представит российская Virtus.pro, получившая прямое приглашение. Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч долларов.