Серб "LeBron" пополнил состав Na`Vi по Dota 2

Украинская организация Natus Vincere укомплектовала состав по Dota 2. Пятым членом коллектива стал сербский киберспортсмен Никола "LeBron" Попович. Он будет выступать на персонажах поддержки. Ранее эту роль исполнял россиянин Акбар "SoNNeikO" Бутаев. Последний покинул команду на прошлой неделе.

"LeBron" уже имеет опыт выступления за Na`Vi. Он был игроком замены на квалификации к индонезийскому "майнору" GESC, в финале которого коллектив преиграл Team Spirit (3:2).

Ранее в составе "Рожденных побеждать" состоялась еще одна замена. Место Владимира "RodjER" Никогосяна занял Илья "Lil" Ильюк из Virtus.pro. Никогосян проследовал в обратном направлении.