Последнего участника московского EPICENTER выберут зрители

Организаторы турнира EPICENTER: Moscow предложили зрителям принять участие в открытом голосовании, победитель которого получит последнее прямое приглашение на LAN-финал. В голосовании принимают участие команды, занявшие вторые места в региональных отборочных соревнованиях. Последнюю квоту могут получить украинская Natus Vincere, канадская Team NP, сингапурская Faceless и китайская LGD.

LAN-финал EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в московской арене "ВТБ Ледовый Дворец". СНГ-регион представит российская Virtus.pro, получившая прямое приглашение. Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч долларов.