Павел Занозин: "По-прежнему не уверен, что Dota – это спорт"

Известный спортивный комментатор Павел Занозин, посетивший The Boston Major 2016, выразил восхищение прошедшим турниром по Dota 2. По его словам, глупо спорить с тем, что это настоящее шоу. Тем не менее, журналист отметил: он по-прежнему не уверен, является ли киберспорт полноценным видом спорта.

"Немного задержался с постом по итогам Бостона – хотел, чтобы впечатления улеглись. Это было круто. Это было необычно и совсем не похоже на мою обычную спортивную жизнь. Я по-прежнему не уверен, что "Дота" – это спорт, но с тем, что это настоящее шоу, спорить глупо. Болельщики, скандирующие кричалки по ходу матчей и рыдающие после поражений, игроки, среди которых достаточно интересных людей и которым важно внутреннее развитие, организаторы, постаравшиеся учесть многие мелочи и сделать красивое мероприятие в не самых простых условиях – все выкладывались", – написал на своей странице в Facebook Занозин.