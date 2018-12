На I Can't Believe It's Not Summit пригласили по три команды из СНГ и Европы

Студия Beyond the Summit объявила список участников онлайн-турнира I Can't Believe It's Not Summit, который проведут вместо перенесенного на следующий год DOTA Summit 10.

На чемпионате выступят шесть команд: СНГ представят Team Empire Hope, NoPangolier и Gambit Esports, а участниками от Европы станут Team Spirit, Vega Squadron и Alliance.

I Can't Believe It's Not Summit пройдет с 12 по 16 декабря. Формат и призовой фонд чемпионата неизвестны.