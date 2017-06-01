Московский EPICENTER откроет матч Virtus.pro и филиппинской Clutch Gamers

Организаторы турнира EPICENTER: Moscow представили расписание группового этапа. Первые встречи запланированы на 4 июня. Российская Virtus.pro поборется с филиппинской Clutch Gamers в рамках группы B. OG из Европейского Союза встретится с LGD.FY в группе А. Групповой этап первенства продлится до 7 июня.

Две сильнейших команды первой стадии начнут выступление в плей-офф с полуфиналов. Команды, занявшие вторые и третьи строчки, – с четвертьфиналов. Стадия игр на выбывание пройдет с 9 по 11 июня на арене "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд EPICENTER: Moscow составляет 500 тысяч долларов.