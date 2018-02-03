Mineski не пустила "Империю" в плей-офф "майнора" в Шанхае

Российская Team Empire уступила Mineski в матче 3-го тура группового этапа StarLadder i-League Invitational Season 4. Счет встречи – 1:2. Этот результат не позволил "Империи" выйти в плей-офф. Ранее команда взяла верх над польской Team Kinguin и уступила китайской Newbee.

StarLadder i-League Invitational Season 4 проходит в эти дни в Шанхае. Призовой фонд "майнора" составляет 300 тысяч долларов. Восемь команд также разыграют 300 очков Pro Curcuit, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.

Шанхай (Китай)

StarLadder i-League Invitational Season 4

Групповой этап

Группа B

3-й тур

Mineski – Team Empire – 2:1

Team Empire: Андрей "Ghostik" Кадык (Украина), Ярослав "Miposhka" Найдёнов (Россия), Ростислав "fn" Лозовой (Украина), Максим "Yoky" Ким, Александр "Nix" Левин (оба – Россия).