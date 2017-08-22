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13:23 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Менеджер Team Empire подтвердил переход украинца "Resolut1on" в OG

Менеджер состава по Dota 2 российской организации Team Empire Дмитрий "korb3n" Белов подтвердил на странице в социальной сети переход Романа "Resolut1on" Фоминка в европейскую OG. Впервые информация о трансфере 20-летнего украинского киберспортсмена появилась на форуме reddit.com.

 
Роман "Resolut1on" Фоминок.Украинец "Resolut1on" может пополнить состав четырехкратного чемпиона "мэйджора"

Позже новостью с предполагаемыми изменениями в составах поделились профессиональные игроки из Северной Америки: Джеки "EternalEnVy" Мао и Сэм "Bulba" Сосэил. Русскоязычный комментатор Иван Демкин также сообщил, что "Resolut1on" не намерен возвращаться в команду из СНГ-региона.

Напомним, Planet Odd Фоминка распалась месяц назад, перед чемпионатом мира по Dota 2. На The International 2017 он играл за Team Empire в качестве замены.

Предполагается, что в новой команде "Resolut1on" будет выступать на средней линии. Бывший "миддер" OG – австралиец Анатан "Ana" Фам – был исключен из состава на прошлой неделе. OG является четырехкратным победителем турниров категории Major. Призовой фонд каждого из них составил три миллиона долларов.


 

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