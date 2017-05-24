M19 может подписать состав по Dota 2

Организация M19 планирует открыть состав по Dota 2. Об этом сообщил в социальной сети менеджер Team Empire Дмитрий "korb3n" Белов. При этом официального подтверждения этой информации пока не последовало. По его словам, организация подпишет соглашения с игроками Double Dimension Глебом "Funn1k" Липатниковым, Михаилом "Misha" Агатовым, Игорем "iLTW" Филатовым и Николаем "muriel" Байковым. Кто станет пятым участником, не говорится. Менеджером этой команды будет Сергей "AnahRoniX" Быковский, который ранее работал в "Империи".

Напомним, M19 появилась в 2017 году и подписала состав Albus NoX Luna по League of Legends.