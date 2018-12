Команда Лила не выступит на The Bucharest Minor

Стак Ильи "Lil" Ильюка Pudge and badge вылетел из открытой европейской квалификации на The Bucharest Minor (Dota 2). Его соперники – Hippomaniacs – сыграют с Kaipi за место в закрытых отборочных. Еще один слот разыграют Team IGX и Helsinki REDS.

Организаторы пригласили четыре команды в квалификацию для Европы. Ninjas in Pyjamas, OG, The Final Tribe и Vega Squadron поборются за два слота на турнире с командами из открытых отборочных.

The Bucharest Minor пройдет c 9 по 13 января. На турнире выступят восемь победителей региональных отборочных: по два от Европы и Китая, а также по одному от Северной и Южной Америки, СНГ и Юго-Восточной Азии. Призовой фонд майнора составит 300 тысяч долларов. и 500 очков DPC. Чемпион соревнования получит слот на The Chongqing Major.