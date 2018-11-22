Из paiN X ушли все игроки

Квин "CC&C" Каллахан сообщил в твиттере, что paiN X (Dota 2) покинули все игроки. Состав продолжит выступать вместе, но без Адриано "4dr" Мачадо.

Его заменит Картик "Kitrak" Рати, который дошел до финала европейских отборочных к The International 2018 в составе Wind and Rain. Родриго "Liposa" Сантос перейдёт на сложную линию вместо 4dr.

21 ноября "4dr" сообщил об уходе из paiN X и попрощался с тиммейтами. "CC&C" тогда также заявил, что покинул коллектив.

PaiN Gaming подписала состав Каллахана 18 сентября. Коллектив прошел на The Kuala Lumpur Major, где занял 9-12 место. Основной ростер организации финишировал на мейджоре на 13-16 месте.