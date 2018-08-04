"Империя" объявила тестовый состав по Dota 2

Российская Team Empire представила пробный состав на турнир Rivalry Rumble. В команду вошли Айбек "Naive-" Токаев (Казахстан), Ярослав "Miposhka" Найдёнов, Владимир "Chappie" Кузьменко, Федор "velheor" Русихин, Родион "MYSmoon" Фомкин (все – Россия). При этом трое последних будут играть в роли стендина.

Также в организации отмечают: такое сочетание действительно только на первый игровой день, и в последующем не исключены изменения.

Напомним, Chappie уже выступал за "Империю" ранее, velheor на данный момент является игроком Natus Vincere, а MYSmoon известен по выступлениям в качестве стендина за Team Spirit в феврале этого года.