iG Vitality выступит на новом турнире в Китае, который пройдет на 20-тысячной арена. КИБЕРСПОРТ - DOTA 2. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:28 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

iG Vitality выступит на новом турнире в Китае, который пройдет на 20-тысячной арена

iG Vitality. Фото Пресс-служба iG Vitality.
iG Vitality. Фото Пресс-служба iG Vitality.
0
0
0
0

Организаторы турнира Galaxy Battles пригласили на турнир китайскую iG Vitality. Коллектив стал вторым участником турнира, который пройдет с 14 по 18 июня в Спортивном центре Шэньчжэньского залива. Ранее прямой инвайт получала другая команда из Китая – Newbee. Арена вмещает 20 тысяч зрителей. Приглашения на соревнование получат еще две команды. Оставшиеся четыре определятся по итогам квалификаций в Китае, Северной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Индии. Примечательно, что турнир будет проходить в одно время с The Summit 7. Призовой фонд Galaxy Battles составит 150 тысяч долларов.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий