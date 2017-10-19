Филиппинская HappyFeet не поедет на гамбургский "мэйджор" из-за проблем с визами

Филиппинская команда HappyFeet вынуждена пропустить LAN-финал "мэйджора" ESL One Hamburg 2017 из-за визовых проблем у игроков. Об этом организация сообщила на официальной странице в Facebook. Филиппинцев на соревновании заменит Fnatic.

Напомним, что HappyFeet стала победителями региональных отборочных для Юго-Восточной Азии, переиграв в финале соотечественников из Clutch Gamers (3:0).

LAN-финал ESL One Hamburg 2017 пройдет в Германии с 26 по 29 октября. В турнире примут участие 8 команд, среди которых Virtus.pro и Team Liquid. Призовой фонд турнира составит миллион долларов и 1500 рейтинговых очков, необходимых для попадания на The International 2018.