Dendi взял на себя вину за неудачу Na’ Vi в отборе на шанхайский "мэйджор"

Игрок украинской Natus Vincere Даниил "Dendi" Ишутин в своем Телеграм-канале рассказал о причинах поражения команды на отборочных Dota 2 Asia Championships 2018. Ишутин взял вину на себя за поражение со счетом 0:2 от Effect в финале нижней сетки, так как именно он отвечал за подготовку к матчам. Напомним, "Эффект" стала победителем квалификации для СНГ на "мэйджор" Dota 2 Asia Championships 2018. В финале команда обыграла Team Spirit (2:0).

"Что касается последней провальной серии с Effect, то нужно отдать им должное. Ребята очень хорошо играют и у них есть крутые идеи. Я полностью беру вину на себя за поражение, так как банально не успел подготовиться к "Эффектам". Был совсем маленький перерыв между играми после Team Spirit (1:2). И мы ещё потратили время на обсуждения нашего поражения. Все очень выдохлись, и сил не хватило на следующую серию", – написал Dendi.